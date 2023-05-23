Песков объяснил слияние управлений Кремля по кадрам и противодействию коррупции

По словам пресс-секретаря президента, эти процессы "идут рука об руку"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Слияние управлений Кремля по вопросам госслужбы, кадров и по противодействию коррупции связано с тем, что эти процессы "идут рука об руку", сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Указы главы государства Владимира Путина об объединении структур были опубликованы утром 23 мая. Новое управление возглавил Максим Травников, под кураторством которого ранее были вопросы государственной службы и кадров.

"Кадровая служба и антикоррупционная деятельность - это те процессы, которые сейчас идут рука об руку, и работа, которая во многом пересекается. Схожая специализация у сотрудников, которые там задействованы", - объяснил Песков решение о слиянии.

Он указал, что такая работа - "очень важное условие для надежного функционирования всей системы госуправления, причем и в плане обеспечения кадровой службы, и в плане противодействия коррупции". "Речь идет обо всех уровнях [власти] - и федеральном, и региональном, и муниципальном. Все эти уровни встраиваются в вертикаль кадровой работы. Поэтому было принято решение об оптимизации, чтобы упростить [структуру], повысить эффективность. Что и было сделано", - подытожил представитель Кремля.

В ответ на вопрос, будет ли подобное слияние происходить и на местах, он пояснил, что это зависит от решений местного руководства. Говоря о том, планируется ли сокращение штата, Песков заметил: "Мне об этом неизвестно. Там все равно еще предстоит некоторая документальная работа в связи с тем, что появилось новое управление. И в ходе этой работы будет уточняться и кадровый состав".