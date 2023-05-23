Путин 23 мая встретится в Москве с президентом Республики Сербской

В Кремле отметили, что у российского лидера также запланированы несколько встреч рабочего характера

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня проведет переговоры с руководителем Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком, встреча состоится в Москве, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее встречу анонсировал сам Додик.

"Сегодня целый ряд встреч рабочего характера [запланирован] у президента. В том числе будет и международная встреча. Будет президент Республики Сербской Додик с рабочим визитом. Сегодня состоятся его переговоры с президентом Путиным", - сказал представитель Кремля.