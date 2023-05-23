Песков: Путин не планирует экстренный Совбез из-за событий в Белгородской области

По словам представителя Кремля, ожидается регулярное совещание в конце недели

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует на этой неделе провести традиционное совещание с постоянными членами Совбеза, специального заседания из-за событий в Белгородской области не будет. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, специального [заседания Совбеза Путин] не собирается проводить. На этой неделе, ближе к концу недели, наверное, регулярное совещание состоится, но специального в планах нет", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, известно ли о количестве проникших в Белгородскую область диверсантов и сколько из них еще остаются на территории региона, Песков отметил, что не может давать такие цифры. "Сейчас наши специальные службы занимаются этим, они выясняют личности, количество и так далее. Когда они выяснят, можно будет уже им задавать вопросы", - сказал пресс-секретарь президента.

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в понедельник зашла на территорию Грайворонского округа. В первый день атаки ДРГ пострадали восемь человек, на второй губернатор сообщил о еще двоих раненых, которые находятся в населенных пунктах, куда зашла ДРГ. Пожилая женщина умерла во время эвакуационных мероприятий. Пункты временного размещения созданы в Старом Осколе, Яковлевском округе и Ивнянском районе региона. В связи с попыткой прорыва ДРГ в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как сообщал Песков, Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту РФ о ситуации.