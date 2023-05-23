Песков: Кремль не занимается вопросом предоставления консульского доступа к Гершковичу

The Wall Street Journal ранее заявила, что Москва якобы отказала в предоставлении регулярного консульского доступа к журналисту

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Кремль не занимается вопросом предоставления консульского доступа к арестованному в РФ по обвинению в шпионаже корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, этим вопросом мы не занимаемся", - сказал представитель Кремля, комментируя информацию The Wall Street Journal, что Москва якобы отказала в предоставлении регулярного консульского доступа к Гершковичу.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что консульский доступ к Гершковичу будет зависеть от ситуации, предыдущий отказ был связан с невозможностью принять другое решение.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим в конце марта журналист был задержан в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Как сообщал ранее Песков, Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая.