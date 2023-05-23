Россия и Лаос подписали несколько документов по итогам визита Медведева

В частности, подписаны документы о расширении сотрудничества партии "Единая Россия" и Народно-революционной партии Лаоса, а также соглашения в сфере образования

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Пакет документов в области партийного взаимодействия и сотрудничества в сфере образования подписан во вторник по итогам визита председателя партии "Единая Россия", заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Лаос.

Российский политик и генеральный секретарь Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, президент страны Тхонглун Сисулит подписали совместную декларацию партии "Единая Россия" (ЕР) и Народно-революционной партии Лаоса.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, член бюро высшего совета ЕР, зампред комиссии генсовета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов и руководитель отдела международных связей Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса Тхонгсаван Фомвихан подписали протокол о расширении и углублении полномасштабного сотрудничества между "Единой Россией" и Народно-революционной партией Лаоса на 2023-2025 годы.

В сфере образования подписано соглашение о сотрудничестве между Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена и Лаосским Национальным университетом, а также меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Томским государственным университетом и Министерством образования и спорта Лаоса в сфере преподавания русского языка на всех уровнях общего образования Лаосской Народно-Демократической Республики.