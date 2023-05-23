Кремль выразил соболезнования в связи со смертью замглавы Минобрнауки Кучеренко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не располагает информацией о причинах смерти замминистра

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Кремль не располагает данными о причинах смерти замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, выражает соболезнования его родным и близким в связи с утратой. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы выражаем соболезнования его родным и близким, его супруге. Безусловно, это большая утрата. Мы надеемся, что в должном порядке будет установлена причина смерти", - сказал пресс-секретарь главы государства. В ответ на соответствующий вопрос он подчеркнул, что Кремль не располагает информацией о причинах смерти замминистра.

Петр Кучеренко умер 20 мая на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу. Он занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года.