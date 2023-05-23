ДРГ под Белгородом и слияние управлений администрации президента. Темы брифинга Пескова

Нападение украинских диверсантов в Белгородской области, а также оптимизация структуры администрации президента РФ и перспективы поставок Украине американских самолетов F-16 стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Утром Путин подписал указы о слиянии двух управлений администрации президента (АП) - по вопросам противодействия коррупции и по вопросам госслужбы и кадров. "Кадровая служба и антикоррупционная деятельность - это те процессы, которые сейчас идут рука об руку".

В связи с объединением двух подразделений будет уточняться кадровый состав, у экс-главы управления по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова, скорее всего, "будет другая должность" в АП. Будут ли аналогичные слияния в региональных структурах, "зависит от главы региона".

Ожидается церемония вручения государственных наград.

У президента несколько рабочих встреч, в том числе международная - с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

О ситуации в Белгородской области

"Это вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий".

"Это украинские боевики. На Украине живет много этнических русских, но все равно они являются украинскими боевиками". Спецслужбы выяснят личности тех, кто имеет отношение к атаке. "После того как они это выяснят, можно будет им задавать вопросы".

Со стороны губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова "идут доклады, но в данном случае это тема для комментариев наших специальных служб".

"Специального [совещания с членами Совета безопасности президент] не собирается проводить. На этой неделе, наверное, ближе к концу совещание регулярное состоится".

"По защитным характеристикам разных конструкций [для защиты границы, которые были установлены в Белгородской области] и так далее - это все же не к нам вопрос".

О перспективах поставок Украине F-16

"По срокам - это не нам судить".

"Очевидно, что продолжается по возрастающей спираль по обеспечению [Украины] различными более совершенными системами вооружения". "Это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте".

"Виток за витком мы встречаемся с аналогичной ситуацией: страны коллективного Запада оказываются все более вовлеченными" в конфликт.

Об Эване Гершковиче

"Этим вопросом (допуска представителей Госдепартамента США к арестованному за шпионаж репортеру The Wall Street Journal - прим. ТАСС) мы не занимаемся".

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