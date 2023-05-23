23 мая, 09:56
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ДРГ под Белгородом и слияние управлений администрации президента. Темы брифинга Пескова

AP Photo/ Bernat Armangue, архив
© AP Photo/ Bernat Armangue, архив

Нападение украинских диверсантов в Белгородской области, а также оптимизация структуры администрации президента РФ и перспективы поставок Украине американских самолетов F-16 стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Утром Путин подписал указы о слиянии двух управлений администрации президента (АП) - по вопросам противодействия коррупции и по вопросам госслужбы и кадров. "Кадровая служба и антикоррупционная деятельность - это те процессы, которые сейчас идут рука об руку".
  • В связи с объединением двух подразделений будет уточняться кадровый состав, у экс-главы управления по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова, скорее всего, "будет другая должность" в АП. Будут ли аналогичные слияния в региональных структурах, "зависит от главы региона".
  • Ожидается церемония вручения государственных наград.
  • У президента несколько рабочих встреч, в том числе международная - с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

О ситуации в Белгородской области

  • "Это вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий".
  • "Это украинские боевики. На Украине живет много этнических русских, но все равно они являются украинскими боевиками". Спецслужбы выяснят личности тех, кто имеет отношение к атаке. "После того как они это выяснят, можно будет им задавать вопросы".
  • Со стороны губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова "идут доклады, но в данном случае это тема для комментариев наших специальных служб".
  • "Специального [совещания с членами Совета безопасности президент] не собирается проводить. На этой неделе, наверное, ближе к концу совещание регулярное состоится".
  • "По защитным характеристикам разных конструкций [для защиты границы, которые были установлены в Белгородской области] и так далее - это все же не к нам вопрос".

О перспективах поставок Украине F-16

  • "По срокам - это не нам судить".
  • "Очевидно, что продолжается по возрастающей спираль по обеспечению [Украины] различными более совершенными системами вооружения". "Это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте".
  • "Виток за витком мы встречаемся с аналогичной ситуацией: страны коллективного Запада оказываются все более вовлеченными" в конфликт.

Об Эване Гершковиче

  • "Этим вопросом (допуска представителей Госдепартамента США к арестованному за шпионаж репортеру The Wall Street Journal - прим. ТАСС) мы не занимаемся".

О смерти замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко

  • "Мы выражаем соболезнования его родным и близким, его супруге". "Мы надеемся, что уже в должном порядке будет установлена причина смерти".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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