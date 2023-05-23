Пушилин отправился в Артемовск для оценки объема предстоящих работ гражданских служб

По словам врио главы ДНР, профильным ведомствам "предстоит очень много работы"

ДОНЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник заявил, что направляется в Артемовск (украинское название - Бахмут) для оценки объема предстоящих работ гражданских служб.

"Мы с вами сейчас и едем [в Артемовск] для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ уже для профильных ведомств, гражданских служб, которым предстоит очень много сейчас работы", - сказал он в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Последний раз о своей поездке в Артемовск Пушилин сообщал 10 апреля.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений в ходе СВО.