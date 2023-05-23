Песков: экс-глава управления президента Андрей Чоботов не останется на работе в Кремле

Президент Владимир Путин ранее подписал указы, по которым управление по вопросам государственной службы и кадров объединили с управлением по вопросам противодействия коррупции

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывший начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов не будет продолжать работу в Кремле, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, будет другая должность, в другой структуре", - ответил представитель Кремля на вопрос, продолжит ли Чоботов работать в администрации главы государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы, по которым управление по вопросам государственной службы и кадров объединено с управлением по вопросам противодействия коррупции. Новое подразделение возглавил Максим Травников, до сих пор руководивший управлением по вопросам государственной службы и кадров, а Чоботов был освобожден от должности начальника управления по вопросам противодействия коррупции.

62-летний Чоботов в 1982-1999 годах служил в органах госбезопасности страны, в 1999-2001 годах занимал пост руководителя аппарата Совета безопасности. С 2001 года он стал помощником министра обороны, позднее - начальником аппарата министра обороны. В 2012 году возглавлял секретариат руководителя Администрации президента РФ, а с сентября 2017 года работал начальником управления.