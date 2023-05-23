Комитет Совфеда поддержал закон о выборах в регионах с военным положением

Высшее должностное лицо региона, на территории которого действует военное положение, сможет не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов или референдума

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить закон о праве новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов. Закон также регулирует порядок организации голосования на территориях, где введено военное положение.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, которые в сентябре этого года впервые примут участие в едином дне голосования, согласно документу, получают право при проведении первых выборов в органы государственной власти новых регионов и органы местного самоуправления устанавливать своими законами особенности реализации отдельных положений избирательного законодательства РФ. В частности, предусматривается возможность создания избирательных участков за пределами этих регионов, а граждане во время голосования смогут использовать не только паспорт, но и другие документы, его заменяющие.

Зарегистрированным кандидатам будет достаточно информировать избирательные комиссии о наличии счетов и вкладов за пределами России с указанием не зависящих от кандидата обстоятельств, по которым эти счета не могут быть закрыты. В этом случае информация о наличии у лица счетов и вкладов за пределами Российской Федерации не будет основанием для отказа ему в регистрации в качестве кандидата или отмены регистрации.

Закон также устанавливает порядок проведения выборов при введении на территориях военного положения. Так, высшее должностное лицо региона, на территории которого действует военное положение, сможет не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ предложение о проведении выборов или референдума на территории региона. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с Минобороны РФ и ФСБ РФ. По итогам этих консультаций ЦИК принимает решение о назначении соответствующих выборов, референдума или отклоняет поступившее предложение.

Если подготовка и проведение выборов, референдума на территории региона после их назначения могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, они откладываются по решению ЦИК РФ, о чем комиссия незамедлительно информирует президента России. Избирательная кампания или кампания референдума может быть возобновлена по решению ЦИК в случае устранения обстоятельств, из-за которых выборы или референдум были отложены.

Отзыв сенаторов

Кроме того, закон предусматривает возможность органа государственной власти субъекта РФ, принявшего решение о наделении сенатора полномочиями, внести в Совет Федерации представление об отзыве сенатора до истечения срока его полномочий. При этом СФ должен рассмотреть представление и принять по нему решение. Представление об отзыве не может быть внесено в течение одного года с момента наделения сенатора полномочиями или менее чем за три месяца до их истечения. СФ может отклонить представление, повторно власти региона смогут подать его не ранее чем через шесть месяцев.