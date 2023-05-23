23 мая, 10:07

Путин назначил Ивана Солтановского представителем России при Мальтийском ордене

Иван Солтановский 16 мая стал послом в Ватикане вместо Александра Авдеева

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении посла РФ в Ватикане Ивана Солтановского представителем страны при Мальтийском ордене по совместительству. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Солтановского Ивана Дмитриевича представителем Российской Федерации при Суверенном Мальтийском ордене по совместительству", - говорится в документе.

Солтановский назначен послом в Ватикане 16 мая вместо Александра Авдеева. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация