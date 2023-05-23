Путин назначил Ивана Солтановского представителем России при Мальтийском ордене

Иван Солтановский 16 мая стал послом в Ватикане вместо Александра Авдеева

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении посла РФ в Ватикане Ивана Солтановского представителем страны при Мальтийском ордене по совместительству. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Солтановского Ивана Дмитриевича представителем Российской Федерации при Суверенном Мальтийском ордене по совместительству", - говорится в документе.

Солтановский назначен послом в Ватикане 16 мая вместо Александра Авдеева.