Медведев назвал враньем заявления Киева о непричастности к атакам диверсантов в России

Ответственность за вылазку в Белгородской области несет киевский режим, а также его спонсоры в США и ЕС, заявил замглавы российского Совбеза

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал враньем заявления Киева о том, что диверсионные вылазки на территории РФ не имеют к ним отношения.

"Что бы ни болтали в Киеве в отношении того, что диверсионные вылазки такого рода не имеют к ним отношения, это все вранье, конечно, абсолютное", - сказал он во вторник, отвечая во на вопрос ТАСС, снимает ли с Украины ответственность за нападение диверсантов на Белгородскую область тот факт, что оно было исполнено гражданами России.

По словам зампреда Совбеза РФ, ответственность за вылазку в Белгородской области несет киевский режим, а также его спонсоры в США и ЕС, заявил замглавы российского Совбеза. "Ответственность за них (диверсии - прим. ТАСС) несет киевский режим, а в конечном счете - его спонсоры за океаном, то есть Вашингтон и страны Европейского союза вместе с примкнувшими государствами типа Британии и прочих. Это их ответственность, прямая и непосредственная", - подчеркнул Медведев.

Он назвал "отморозками" исполнителей диверсии, отметив, что виновных нужно "уничтожать как крыс".

"Что касается этих отморозков, я их иначе и назвать не могу, то можно по-разному их характеризовать. Вопрос только в том, что с ними делать? Их нужно просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", - заявил Медведев.