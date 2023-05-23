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обновлено 23 мая, 11:04
Военная операция на Украине

Медведев: РФ заинтересована развивать ВТС с друзьями, несмотря на активное проведение СВО

По словам замглавы Совбеза, в России активно занимаются проблематикой военно-технического сотрудничества

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Россия продолжает развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с дружественными странами, несмотря на то, что главной задачей является достижение целей СВО.

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Об этом во вторник заявил журналистам замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе, мы ей активно занимаемся, и, несмотря на то, что значительная часть наших усилий в настоящий момент сосредоточена на достижении целей специальной военной операции, тем не менее мы продолжаем сотрудничество и в этой сфере с дружественными нам странами", - сказал Медведев.

Политик напомнил, что Россия на протяжении десятилетий поддерживает традиционно дружественные отношения и с Вьетнамом, и с Лаосом. Он отметил, что помимо межгосударственных отношений, которые в последние годы существенно укрепились, сейчас активно развиваются межпартийные связи с правящими партиями в этих странах. "Такого рода связи носят абсолютно продуктивный характер и являются дополнительным каналом общения между странами, между народами при решении самых разных задач", - сделал акцент Медведев, подчеркнув, что по такому пути Россия идет сейчас с Вьетнамом и Лаосом.

Медведев рассказал, что в ходе серии переговоров, которые он провел с руководством двух стран, рассматривались самые разные вопросы, в том числе по обеспечению безопасности и обороноспособности стран. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияВоенная операция на Украине
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