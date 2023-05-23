Пушилин заявил, что опыт Мариуполя подтверждает возможность восстановления Артемовска

При этом, по словам врио главы ДНР, в городе предстоит много работы по разминированию неразорвавшихся снарядов

ДОНЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Оценка масштабов разминирования проведена в освобожденном городе Артемовске (украинское название - Бахмут), работы предстоит много. Как заявил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин, опыт Мариуполя подтверждает возможность восстановления Артемовска.

"Здесь [в Артемовске] уже провели сейчас оценку, много работы предстоит по разминированию неразорвавшихся снарядов. После этого уже будем заводить остальные гражданские службы. Работы действительно много, строителям придется поработать. Но по примеру Мариуполя мы понимаем, что и как может делать Россия", - сказал он на видеозаписи из Артемовска, опубликованной в его Telegram-канале.