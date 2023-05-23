Путин: Россия пытается с помощью СВО прекратить войну, которую ведет враг ее народа

Глава государства отметил, что РФ будет делать все для защиты народа, "часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия с помощью специальной военной операции (СВО) старается прекратить войну, развязанную врагом ее народа девять лет назад, заявил президент РФ Владимир Путин.

На церемонии вручения госнаград во вторник глава государства обратил внимание на слова заведующего отделением Республиканского травматологического центра министерства здравоохранения ДНР Евгения Жилицына, который рассказал, что Донбасс в течение девяти лет отражает нападения на живущих там людей, по его словам, против этих людей "враг нашего народа ведет войну" девять лет. "Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет! Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства, но от этого они не перестали быть нашими людьми", - подчеркнул Путин.

Президент заверил, что Россия делает и будет делать все, чтобы защитить их. Глава государства отметил, что это удается благодаря таким людям, как те, кому сегодня вручены государственные награды. "Потому что, где бы вы ни работали, чем бы ни занимались, ваша деятельность направлена на укрепление нашего государства", - указал Путин.