23 мая, 12:13,
обновлено 23 мая, 12:54
Военная операция на Украине

Путин отметил "момент мощной консолидации и обострение национального чувства" в России

© Kremlin.ru

Глава государства заявил о желании населения "укрепить во чтобы то ни стало основы духовности" страны

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что сейчас наступил момент мощной консолидации российского общества и обострения национального чувства.

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"Да, Россия сейчас переживает нелегкие времена, никогда легких и не было, но все-таки сегодня особый момент нашей общей консолидации, обострение нашего национального чувства, желания укрепить во чтобы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны", - сказал глава государства на церемонии вручения госнаград во вторник.

По мнению Путина, награжденные вносят в эту работу большой вклад. Президент сказал им за это "большое спасибо".

Глава государства обратил внимание на слова бывшего главы Татарстана, а ныне государственного совета республики Минтимера Шаймиева, награжденного орденом Святого апостола Андрея Первозванного о том, "как происходило становление страны за последние годы". "Стали гораздо более самодостаточными. Без самодостаточности не может быть суверенитета, а самодостаточность достигается на всех направлениях работы: и в творчестве, и в науке, и в производстве, и, конечно, в ратном деле", - уверен Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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