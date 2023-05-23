МИД РФ допустил увеличение числа стран с возможностью оформления электронных виз

Министр экономического развития России Максим Решетников ранее заявил, что электронная туристическая виза может быть запущена с 1 июля 2023 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Число стран, граждане которых смогут оформить единую электронную визу для приезда в Россию, может быть увеличено. Об этом сообщил во вторник ТАСС статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Возможно, больше", - сказал он, отвечая на вопрос, идет ли речь о запуске системы единой электронной визы для граждан 52 стран, как это планировалось ранее, или такое число может быть изменено.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Российско-китайского бизнес-форума сообщил, что электронная туристическая виза может быть запущена с 1 июля 2023 года.

В 2020 году в РФ был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.