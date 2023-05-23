Мосгордума проведет заседания 31 мая и 7 июня и на одном из них назначит выборы мэра

Как уточнил собеседник, знакомый с планом мероприятий в парламенте, в конце мая и начале июня парламентарии уходят на каникулы, которые длятся 3-4 месяца

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы планируют провести пленарные заседания 31 мая и 7 июня, на одном из них будут назначены выборы мэра. Об этом сообщили ТАСС во вторник собеседник, знакомый с планом мероприятий в столичном парламенте.

"Парламент проводит минимум одно пленарное заседание в месяц, по средам. В мае оно состоится 31-го числа, следующее заседание планируется 7 июня, и ориентировочно именно на нем будет принято решение о проведении выборов мэра, которое вступит в силу после опубликования", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что обычно в конце мая и начале июня столичные парламентарии уходят на каникулы, которые длятся 3-4 месяца.

Выборы мэра Москвы назначает Мосгордума за 90-100 дней до единого дня голосования. В этом году он запланирован на 10 сентября, следовательно, выборы должны быть объявлены не ранее 2 июня и не позднее 12 июня, после чего начнется выдвижение кандидатов. Решение Мосгордумы вступит в силу после опубликования - в течение пяти дней после принятия. Затем ожидаются партийные конференции.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.