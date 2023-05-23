Госдума вводит уголовное наказание за нарушение требований к антитеррористической защите

Депутаты приняли соответствующий законопроект в I чтении

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в I чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Законопроект внесен на рассмотрение палаты 14 марта главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и председателем думского комитета по информполитике Александром Хинштейном.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 217.3, по которой за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн рублей), будет грозить до трех лет лишения свободы.

Если такое нарушение привело к смерти человека, то наказание составит до пяти лет лишения свободы, в случае смерти двух и более лиц - до семи лет лишения свободы.