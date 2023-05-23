Госдума поддержала пятилетний запрет на госслужбу для уволенных за коррупционные нарушения

Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в закон "О противодействии коррупции"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий пятилетний запрет на госслужбу для уволенных за неисполнение обязанностей в сфере противодействия коррупции.

Изменения предлагается внести в закон "О противодействии коррупции". Согласно документу, лица, которые были уволены (освобождены от должности) в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, а также требований о предотвращении конфликта интересов или за неисполнение обязанностей по противодействию коррупции, в течение пяти лет не могут быть назначены на государственные должности. Такие лица также не смогут пять лет занимать должности в госкорпорациях, Банке России, Социальном фонде России.

Эти лица также будут включены в специальный реестр. Предусматривается, что выйти из него можно в случае отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр, или по истечении пяти лет с момента увольнения за такие нарушения.

"Специфика правового статуса лиц, претендующих на замещение соответствующих должностей, предопределяет необходимость предъявления к ним специальных требований, касающихся не только их профессиональной подготовки, деловых качеств, но и морально-нравственного уровня", - отмечается в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.