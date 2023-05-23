Госдума приняла законопроект о применении инспекторами по маломерным судам физической силы

В нем закрепляются необходимые термины и разграничиваются полномочия органов власти по этому вопросу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении проект базового закона о безопасности людей на водных объектах, которым, в частности, устанавливается порядок применения государственными инспекторами по маломерным судам (ГИМС) физической силы и специальных средств.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ 31 марта 2023 года. Законопроект разработан в целях создания базового законодательного акта в области обеспечения безопасности на поверхностных водных объектах или их частях, за исключением болот, родников, гейзеров и ледников. В нем закрепляются необходимые термины и разграничиваются полномочия органов власти по этому вопросу.

Основные обязательные требования к ГИМС выполняются инспекцией и в настоящее время, документом закрепляются ее обязанности на законодательном уровне. Так, инспекция вправе останавливать маломерные суда для проверки документов, временно ограничивать или запрещать движение маломерных судов, проводить досмотр судов, доставлять лиц, управляющих маломерными судами в полицию для составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте. Также предполагается, что инспекторы могут требовать прекратить противоправные действия, связанные с пользованием маломерными судами либо неповиновением законному требованию инспектора. Законопроектом предусмотрено, что инспекторы имеют право носить и использовать специальные средства, а также применять физическую силу.

Требования к безопасности на пляжах

Также отдельной статьей на законодательном уровне устанавливаются положения, обеспечивающие безопасность людей на пляжах. Предполагается, что на пляжах должен быть спасательный пост, обозначена буйками граница зоны купания и ограждена зона купания для детей и лиц, не умеющих плавать, глубиной не более 1,2 м. Предусмотрено и проведение водолазного обследования, очистка дна водоема, отведенного для купания, на глубинах до 2 м в границах зоны купания. Граждане обязаны немедленно сообщать о происшествиях на воде по единому номеру "112".

В документе обозначены требования к базам для стоянки маломерных судов. Они должны иметь техническое оснащение, обеспечивающее безопасность людей и маломерных судов, оборудование и материалы для локализации аварийных разливов нефтепродуктов на закрепленном участке водного объекта при размещении более 20 маломерных моторных судов. Кроме того, базы должны иметь места для заправки судов моторным топливом, причалы, площадки с контейнерами для мусора и емкости для сбора отработанного топлива.