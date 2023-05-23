В Башкирии доработают законопроект о "чайлдфри" с учетом мнения религиозных конфессий

Законопроектом предлагается установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии добровольного отказа от рождения детей

УФА, 23 мая. /ТАСС/. Парламент Башкирии доработает законопроект о запрете пропаганды добровольного отказа от рождения детей среди несовершеннолетних с учетом позиции религиозных конфессий, будут проведены консультации с духовенством, сообщила пресс-служба Госсобрания республики во вторник.

Документ разработан Государственным собранием - Курултаем Республики Башкортостан и вносит изменения в статьи 2 и 5 федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Законопроектом предлагается установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии добровольного отказа от рождения детей.

"Есть ряд вопросов, которые необходимо снять. Так, например, патриарх Кирилл считает, что в предложенной редакции под запретом может оказаться информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение. Проведем консультации с представителями духовенства, общественными организациями", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания республики Константина Толкачева.

Он отметил, что концепция законопроекта получила поддержку в обществе и среди депутатов. "Незрелые детские умы в силу особенностей возраста легче поддаются деструктивному влиянию. Идея праздности и бездетности может показаться ребенку привлекательной и со временем перерасти в жизненную позицию. В отличие от взрослых, которые способны принимать взвешенные решения, ребенок может пойти по ложному пути под воздействием информационной "обработки". Мы понимаем важность законопроекта и не планируем от него отказываться", - добавил Толчкачев.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в феврале, однако в мае профильный комитет палаты по делам семьи, женщин и детей вернул документ авторам для изменения текста инициативы до ее рассмотрения в первом чтении. Как указывается в заключении комитета, "законопроект вызвал высокий общественный резонанс со стороны граждан, общественных и религиозных организаций, а также представителей медиаиндустрии".