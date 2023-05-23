Песков: Путин 26 мая может обсудить с Совбезом атаку диверсантов на Белгородскую область

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "как правило, во время оперативных совещаний производится обмен мнениями по текущим вопросам"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу на регулярном совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ может затронуть тему атаки диверсантов на Белгородскую область, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в графике президента "на пятницу запланирован [Совбез]". По его словам, "как правило, во время оперативных совещаний производится обмен мнениями по текущим вопросам".

"Конечно, это [произошедшее в Белгородской области] чрезвычайно важно. Так или иначе, можно предположить, что как-то его [вопрос об атаке диверсантов] затронут", - добавил Песков.

Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По последним данным, ранены 12 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. В регионе ввели режим контртеррористической операции, фактически отселили жителей девяти населенных пунктов. В Минобороны РФ ранее во вторник сообщили, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона.