В Херсонской области 3 500 человек проголосовали на праймериз "Единой России"

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич подвел итоги первого дня предварительного голосования в регионе

ГЕНИЧЕСК, 23 мая. /ТАСС/. Более 3 500 человек приняли участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" на выборах в Херсонскую областную думу в первый день. Об этом сообщил во вторник в Telegram-канале депутат Госдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Игорь Кастюкевич.

"В первый день предварительного голосования "Единой России" на выборах в областную думу в Херсонской области проголосовали более 3 500 человек. В первый день голосовали села Хорлы, Раздольное, Новоалександровка, Крестовка и поселки Чаплинка, Каланчак, Аскания-Нова", - указал Кастюкевич.

Большинство жителей Херсонской области голосовали очно. Для удобства граждан в районах региона работает несколько выездных бригад. Из-за того, что цифровые площадки в Херсонской области развиты не в полной мере, голосовать онлайн могут только выборщики по списку, который был утвержден оргкомитетом. "Всего в электронном предварительном голосовании в первый день, 22 мая, приняли участие 809 человек", - сообщил Кастюкевич.

В списки кандидатов, которые заявились на участие в предварительном голосовании "Единой России" на выборы в Херсонскую облдуму, включены 145 человек. Среди них - медики, учителя, волонтеры, чиновники, предприниматели, фермеры, участники СВО.

Предварительное голосование "Единой России" началось в понедельник и продлится до воскресенья, 28 мая. Предварительное голосование проходит в онлайн-формате, кроме того, в новых регионах России жители смогут отдать свой голос и очно. 26 мая откроются стационарные счетные участки в Геническе и поселке Новотроицком.