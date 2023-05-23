Песков назвал актуальными прежние высказывания Путина о борьбе с терроризмом

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал такие слова президента России в отношении террористов, как "мочить в сортире"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Старые высказывания президента РФ Владимира Путина о борьбе с терроризмом сохраняют актуальность и сейчас. Об этом заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все сказанное тогда (в конце 1990-х - начале 2000-х - прим. ТАСС) имеет актуальность и сейчас", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя такие высказывания Путина в отношении террористов, как "мочить в сортире".

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым ужесточать риторику в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков отметил, что "дело не в риторике, дело в действиях". "А что касается сказанного тогда (более 20 лет назад - прим. ТАСС) в отношении терроризма, в полной мере это актуально и сейчас", - еще раз отметил пресс-секретарь президента РФ.

В начале контртеррористической операции на Северном Кавказе в сентябре 1999 года Путин, тогда занимавший пост премьер-министра РФ, заявил, что террористов будут преследовать везде: "В туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно". Эта фраза стала крылатой. Как сам Путин признавался в июле 2011 года на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината, он после этого переживал, что "ляпнул чего-то, видимо, некстати", но из реакции простых людей на его фразу понял, что, даже если по форме это было неправильно, по сути - верно.