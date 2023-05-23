23 мая, 14:00

Замглавы МИД России и посол ОАЭ в Москве обсудили развитие многопланового сотрудничества

Стороны обсудили приоритетные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер обсудили на встрече во вторник вопросы развития многопланового сотрудничества между странами.

"В ходе беседы были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего поступательного развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, включая график двусторонних контактов и мероприятий",- говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что стороны провели "доверительный обмен мнениями" по представляющей общий интерес ближневосточной проблематике.

Встреча прошла по просьбе посла ОАЭ, указали в российском дипведомстве. 

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