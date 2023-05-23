23 мая, 14:00,
обновлено 23 мая, 14:06
Военная операция на Украине

Медведев: США не смогут добиться своей конечной цели - разрушения России

Замглавы Совбеза РФ считает, что именно это является конечной целью Вашингтона в конфликте на Украине

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Москва не даст Вашингтону добиться его конечной цели - разрушения России, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Медведев указал, что конечной целью США в конфликте на Украине является "разрушение Российской Федерации". "Как минимум, ограничение, сдерживание Российской Федерации. Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель - разрушение России как страны", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что этой цели американцам достичь не удастся: "Мы не дадим". 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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