Медведев заявил, что НАТО несерьезно относится к угрозе ядерного апокалипсиса

По словам замглавы Совбеза РФ, события могут пойти по непредсказуемому сценарию

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс не воспринимает всерьез угрозу ядерной войны, считая такой сценарий невозможным. В этом заключается ошибка, так как события могут пойти по непредсказуемому сценарию, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"НАТО несерьезно относится к этому сценарию. Иначе бы НАТО не поставляла такого опасного оружия украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт, или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда", - сказал он в интервью телеканалу RT. По мнению Медведева, в НАТО "ошибаются и в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию". "И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе", - заявил он.

Как указал зампред СБ РФ, никто не знает, пройдена ли уже какая-то точка невозврата. "Ее никто не знает. И вот в этом основная опасность. Потому что, как только они что-то поставят, потом говорят: а вот, еще вот это поставьте. Там дальнобойные ракеты или там самолеты, вот, теперь. И типа все будет хорошо. Ничего хорошего не будет. Мы и с этим справимся. Но только будут использоваться все более и более серьезные виды поражающих средств. Вот, собственно, и все развитие", - заключил он.