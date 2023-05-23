Медведев: США должны компенсировать России разрушения "Севпотока", Артемовска и Мариуполя

По словам зампреда Совбеза, США должны также заплатить и за другие места, которые были разрушены с их помощью и поддержкой

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что США должны заплатить России за подрыв "Северного потока" и разрушенные города в новых регионах.

В интервью телеканалу RT, которое вышло в эфир во вторник, Медведев утвердительно ответил на вопрос, должны ли США компенсировать России ущерб за подрыв "Северного потока". "И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства или, как минимум, наделяют средствами для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги", - указал зампред Совбеза РФ.

Он повторил, что США следует возместить России ущерб от подрыва трубопровода. "Тоже пусть возмещают. Хотя там еще можно разговаривать в отношении доказательств", - отметил Медведев. По его мнению, "этот процесс еще не завершился, и эта страница не закрыта". "Во всяком случае, они это отвергают. Хотя их аргументы выглядят довольно несерьезно", - заметил заместитель председателя СБ РФ.

О ситуации с трубопроводами

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ возбудила дела об акте международного терроризма.

8 февраля американский публицист Сеймур Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.

Ранее Медведев заявлял, что Россия продолжит использовать все доступные правовые инструменты для привлечения к ответственности виновных за подрыв газопроводов, однако шансы сделать это на площадках международных судебных органов ничтожны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также ранее говорил, что расследование этого теракта должно быть транспарентным для всех, его нужно ускорять, поскольку мир должен узнать ответственных и исполнителей.