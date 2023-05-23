Источник рассказал, какие вопросы будет курировать новый замглавы МИД РФ Сергей Бутин

По словам собеседника агентства, Сергей Бутин будет курировать вопросы кадровой работы и генерального секретариата ведомства

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новый замглавы МИД РФ Сергей Бутин будет курировать вопросы кадровой работы и генерального секретариата ведомства. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник.

"Вопросы генерального секретариата МИД и кадровой работы", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел. Соответствующий указ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Бутину 59 лет. На дипломатической службе находится с 1996 года, работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2013 года Бутин возглавлял секретариат министра иностранных дел РФ, а с 2017 совмещал эту должность с постом директора генерального секретариата (департамента).