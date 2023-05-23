23 мая, 14:22,
обновлено 23 мая, 14:35

Источник: кураторство вопросов противодействия терроризму будет перераспределено в МИД РФ

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Кураторством ранее занимался в должности замглавы МИД Олег Сыромолотов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Кураторство вопросов противодействия терроризму, которыми ранее занимался в должности замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, будет перераспределено в дипломатическом ведомстве. Об этом сообщил ТАСС источник во вторник.

"Обязанности будут перераспределены, информация будет представлена на сайте ведомства", - сказал собеседник агентства.

22 мая президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил должность замглавы МИД по вопросам противодействия терроризму, которую занимал освобожденный 19 мая от должности Сыромолотов. 

Теги:
РоссияСыромолотов, Олег Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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