Источник: кураторство вопросов противодействия терроризму будет перераспределено в МИД РФ

Кураторством ранее занимался в должности замглавы МИД Олег Сыромолотов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Кураторство вопросов противодействия терроризму, которыми ранее занимался в должности замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, будет перераспределено в дипломатическом ведомстве. Об этом сообщил ТАСС источник во вторник.

"Обязанности будут перераспределены, информация будет представлена на сайте ведомства", - сказал собеседник агентства.

22 мая президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил должность замглавы МИД по вопросам противодействия терроризму, которую занимал освобожденный 19 мая от должности Сыромолотов.