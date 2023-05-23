Пушилин: ВСУ хотели разрушить Артемовск, поняв, что он не станет "неприступной крепостью"

Врио главы ДНР сообщил, что освобождение города создает плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска, Славянска и Константиновки

ДОНЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Украинские военные старались полностью разрушить Артемовск (украинское название - Бахмут), когда поняли, что он не станет для них "неприступной крепостью". Об этом заявил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Что говорить, разрушений много, противник старался стереть Артемовск с лица земли, раз уж он не стал для украинского режима "неприступной крепостью", - написал он в Telegram-канале после визита в Артемовск.

Пушилин сообщил, что установил флаг ДНР на одном из административных зданий города.

Он также добавил, что освобождение Артемовска создает плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска, Славянска и Константиновки.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений в ходе СВО.