Посольство РФ в Норвегии прокомментировало заход в Осло авианосца USS Gerald Ford

В дипмиссии заявили об отсутствии на севере проблем, требующих военного вмешательства

СТОКГОЛЬМ, 23 мая. /ТАСС/. Ни одной темы, требующей внешнего вмешательства, или вопроса, который следует решить военным путем, на севере не существует. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Норвегии агентству NTB во вторник по поводу захода в Осло американского авианосца USS Gerald Ford.

"На севере нет ни одного вопроса, который требует военного решения, ни одной темы, которая требует внешнего вмешательства. При том, что в Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, подобные демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными", - отметили российские дипломаты.

Первый образец авианосца нового поколения USS Gerald Ford - атомного корабля водоизмещением более 100 тыс. тонн, что, как пишут СМИ Норвегии, делает его самым большим военным кораблем из когда-либо построенных, - должен зайти на этой неделе в Осло. Его длина 355 м, на корабле может находиться до 90 самолетов. По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, первый визит нового авианосца в королевство является положительным для сотрудничества норвежцев с американцами.