Кремль пока не сообщает, будет ли встреча Путина со спецпосланником КНР

Источник ранее сообщил, что Ли Хуэй посетит Россию 26 мая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Детали визита спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Москву еще согласовываются. Об этом заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, примет ли президент РФ Владимир Путин Ли Хуэя.

"В настоящий момент все детали такой поездки согласовываются. Когда будет ясность по программе пребывания его здесь, мы все будем сообщать", - сказал представитель Кремля.

Во вторник источник сообщил ТАСС, что спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии посетит Россию в пятницу, 26 мая.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее анонсировал, что спецпредставитель Китая посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. В Киеве Ли Хуэй находился 16-17 мая.