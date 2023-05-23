23 мая, 15:11

Кремль пока не сообщает, будет ли встреча Путина со спецпосланником КНР

Источник ранее сообщил, что Ли Хуэй посетит Россию 26 мая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Детали визита спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в Москву еще согласовываются. Об этом заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, примет ли президент РФ Владимир Путин Ли Хуэя.

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"В настоящий момент все детали такой поездки согласовываются. Когда будет ясность по программе пребывания его здесь, мы все будем сообщать", - сказал представитель Кремля.

Во вторник источник сообщил ТАСС, что спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии посетит Россию в пятницу, 26 мая.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее анонсировал, что спецпредставитель Китая посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. В Киеве Ли Хуэй находился 16-17 мая. 

Теги:
РоссияКитайПесков, Дмитрий Сергеевич
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