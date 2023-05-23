Путин отметил, что до создания УССР "никакой Украины не было в истории человечества"

По словам президента России, "советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Никакой Украины не было в истории человечества до появления УССР, заметил президент России Владимир Путин во вторник на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.

Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были обозначены земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, и особо отметил, что Украины на этой карте нет.

"После Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества", - сказал глава государства, рассматривая вместе с Зорькиным раритетную карту.

Председатель Конституционного суда объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать "ради истины". "Это один из документов, конечно", - кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: "Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть".

Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы. "Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле", - заключил президент.