23 мая, 15:29,
обновлено 23 мая, 16:16

Путин отметил, что до создания УССР "никакой Украины не было в истории человечества"

Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным
© Kremlin.ru

По словам президента России, "советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Никакой Украины не было в истории человечества до появления УССР, заметил президент России Владимир Путин во вторник на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.

Читайте также
Путин считает, что нынешние международные проблемы начались после развала СССРКрым попросит Конституционный суд РФ отменить указ 1954 года о передаче полуострова УССР

Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были обозначены земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, и особо отметил, что Украины на этой карте нет.

"После Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества", - сказал глава государства, рассматривая вместе с Зорькиным раритетную карту.

Председатель Конституционного суда объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать "ради истины". "Это один из документов, конечно", - кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: "Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть".

Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы. "Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле", - заключил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЗорькин, Валерий ДмитриевичУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация