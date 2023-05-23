Патрушев обсудил с коллегами из стран АСЕАН контроль над вооружениями

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ отметили, что в ходе консультаций был "подтвержден настрой на дальнейшее расширение контртеррористического и антикриминального сотрудничества"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Третий раунд консультаций высоких представителей России и государств - членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, состоялся во вторник. Российскую Федерацию на консультациях представлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, участники встречи "обсудили проблематику стратегической стабильности, контроля над вооружениями, а также обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Подтвержден настрой на дальнейшее расширение контртеррористического и антикриминального сотрудничества России и стран АСЕАН, а также по вопросам обеспечения безопасного использования информационно-коммуникационных технологий", - отмечается в сообщении.

Консультации по безопасности России и АСЕАН впервые прошли в очном режиме. Ее участники прибыли в Россию для участия в XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Об АСЕАН

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - межправительственная организация, созданная в августе 1967 года пятью странами - Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами - на конференции в Бангкоке (Таиланд). В подписанной ими Декларации АСЕАН (известна как бангкокская декларация) целью Ассоциации было объявлено сотрудничество в экономической, социальной и культурной областях, а также укрепление мира и стабильности в Юго-Восточной Азии (ЮВА). В 1984 году к АСЕАН присоединился Бруней, в 1995 году - Вьетнам, в 1997 году - Лаос и Мьянма, в 1999 году - Камбоджа. Вместе со странами-основательницами они образуют "десятку" АСЕАН.

В настоящее время статус наблюдателя имеет Папуа — Новая Гвинея, а также Восточный Тимор, заявка которого на вступление в организацию была одобрена в 2022 году (предположительно может присоединиться к АСЕАН в 2023 году).