Россия планирует развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям, включая безопасность

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что стратегическому партнерству Москвы и "десятки" в 2023 году исполняется пять лет

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Москва планирует углублять сотрудничество с АСЕАН во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Об этом заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В 2023 году стратегическому партнерству России и АСЕАН исполняется пять лет при том, что отношения в общей сложности развиваются уже более 30 лет. Настроены на активизацию диалога с "десяткой" по всем направлениям, в том числе в области безопасности", - сказал он на консультациях высоких представителей России и государств - членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

Патрушев отметил, что развитие ситуации в мире отчетливо показывает востребованность углубленного обмена мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня. "С учетом традиционно присущей отношениям России и АСЕАН атмосферы взаимного доверия, готовы к обсуждению самых чувствительных тем", - заверил он.

После этого секретарь Совбеза РФ предложил перейти к обсуждению повестки и рассмотреть в том числе темы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, а также обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - межправительственная организация, созданная в августе 1967 года пятью странами - Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами - на конференции в Бангкоке (Таиланд). В подписанной ими Декларации АСЕАН (известна как бангкокская декларация) целью Ассоциации было объявлено сотрудничество в экономической, социальной и культурной областях, а также укрепление мира и стабильности в Юго-Восточной Азии (ЮВА). В 1984 году к АСЕАН присоединился Бруней, в 1995 году - Вьетнам, в 1997 году - Лаос и Мьянма, в 1999 году - Камбоджа. Вместе со странами-основательницами они образуют "десятку" АСЕАН.

В настоящее время статус наблюдателя имеет Папуа - Новая Гвинея, а также Восточный Тимор, заявка которого на вступление в организацию была одобрена в 2022 году (предположительно может присоединиться к АСЕАН в 2023 году).