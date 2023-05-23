Постпредство РФ разъяснило ЕС, как МУС нарушил закон и за что его судей объявили в розыск

В дипмиссии отметили, что Брюссель игнорирует тот факт, что Россия не является участником Международного уголовного суда и не связана обязательствами по этому договору

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Постоянное представительство России при Евросоюзе разъяснило Брюсселю, почему Международный уголовный суд (МУС) нарушил закон и за что его прокурора и судей объявили в розыск в РФ. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии постоянного представительства России при ЕС.

"МУС может отправлять правосудие в отношении стран, ратифицировавших Римский статут. Брюссель демонстративно игнорирует тот факт, что Российская Федерация не является участником МУС и не связана какими-либо обязательствами по данному договору. Действия не России, а именно Международного уголовного суда являются политически мотивированными и безосновательными. Выданные квазисудебным органом "ордера" на арест российских представителей нарушают международно-правовые нормы об иммунитетах иностранных должностных лиц и не имеют под собой никаких юридических или фактических оснований", - говорится в документе.

Комментируя утверждение внешнеполитической службы ЕС о том, что Россия "запугивает чиновников МУС", в постпредстве пояснили: "Наша страна никого не "запугивает", как это пытаются преподнести в Брюсселе. Следственный комитет России возбудил уголовные дела против прокурора и трех судей МУС, которые причастны к выдаче противозаконных ордеров. Указанные лица объявлены Россией в розыск в связи с уголовным преследованием заведомо невинных российских граждан и приготовлением к нападению на представителей иностранного государства, пользующихся международной защитой, с целью осложнения международных отношений в нарушение ряда положений Уголовного кодекса РФ (ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 301, ч. ст. 360)".

"Характеристику МУС как "независимого и беспристрастного судебного института" оставим на совести авторов данного заявления. В ЕС уже давно забыли, что такое международное право, и руководствуются лишь так называемым "порядком, основанным на правилах". Причем эти правила придуманы ограниченным рядом западных государств, они не обсуждались на универсальных международных площадках и нигде не закреплены", - заключили российские дипломаты.

Ситуация вокруг МУС

21 мая Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении прокурора МУС Хана Карима Асада Ахмада, судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. 20 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, посчитав, что их действия носят заведомо нeзаконный характер, так как оснований для привлeчения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имeется.

В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой (от 14 декабря 1973 года), главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.