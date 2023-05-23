23 мая, 17:07,
обновлено 23 мая, 17:25
Военная операция на Украине

Путин: Россия благодарна Республике Сербской за нейтральную позицию по Украине

Владимир Путин провел рабочую встречу с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
© Kremlin. ru

Глава государства отметил, что "только такая позиция может привести к какому-то положительному решению"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия благодарна Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) за сдержанность, за ее нейтральную позицию по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению", - сказал российский лидер. "Мы благодарны вам за сдержанность", - добавил он.

Путин также отметил, что многие школьники в Республике Сербской "изучают русский язык, и интерес к русскому языку и русской культуре [там] поддерживается на государственном уровне". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБосния и ГерцеговинаРоссияДодик, МилорадВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация