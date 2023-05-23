Путин: Россия благодарна Республике Сербской за нейтральную позицию по Украине

Глава государства отметил, что "только такая позиция может привести к какому-то положительному решению"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия благодарна Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) за сдержанность, за ее нейтральную позицию по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с главой Республики Сербской Милорадом Додиком.

"Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению", - сказал российский лидер. "Мы благодарны вам за сдержанность", - добавил он.

Путин также отметил, что многие школьники в Республике Сербской "изучают русский язык, и интерес к русскому языку и русской культуре [там] поддерживается на государственном уровне".