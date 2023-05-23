Володин поздравил Галибафа с избранием председателем Собрания исламского совета Ирана

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Мохаммада Багера Галибафа с переизбранием на должность председателя Собрания исламского совета (парламента) Ирана.
"Уважаемый господин Галибаф! Поздравляю вас с избранием председателем Собрания исламского совета Исламской Республики Иран", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы во вторник.
Володин пожелал Галибафу успехов и всего самого доброго. "Конструктивное российско-иранское межпарламентское взаимодействие - значимый фактор укрепления дружественных отношений наших стран", - подчеркнул спикер Госдумы.