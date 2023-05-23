23 мая, 17:25

Володин поздравил Галибафа с избранием председателем Собрания исламского совета Ирана

Спикер Госдумы пожелал председателю Собрания исламского совета успехов и всего самого доброго

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Мохаммада Багера Галибафа с переизбранием на должность председателя Собрания исламского совета (парламента) Ирана.

"Уважаемый господин Галибаф! Поздравляю вас с избранием председателем Собрания исламского совета Исламской Республики Иран", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы во вторник.

Володин пожелал Галибафу успехов и всего самого доброго. "Конструктивное российско-иранское межпарламентское взаимодействие - значимый фактор укрепления дружественных отношений наших стран", - подчеркнул спикер Госдумы. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичИранРоссия
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