23 мая, 18:30

Патрушев обсудил с коллегами из Египта совместную борьбу с терроризмом

Секретарь Совета безопасности России встретился с профильными советниками президента Египта

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с профильными советниками президента Египта и обсудил с ними сотрудничество в борьбе с терроризмом.

"В беседе с советником президента Египта по национальной безопасности Фаизой Абу ан-Нага и советником президента Египта по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдель Гаффаром обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия на антитеррористическом направлении", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам встречи. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичЕгипетРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация