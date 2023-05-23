Патрушев обсудил с коллегами из Египта совместную борьбу с терроризмом

Секретарь Совета безопасности России встретился с профильными советниками президента Египта

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с профильными советниками президента Египта и обсудил с ними сотрудничество в борьбе с терроризмом.

"В беседе с советником президента Египта по национальной безопасности Фаизой Абу ан-Нага и советником президента Египта по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдель Гаффаром обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия на антитеррористическом направлении", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам встречи.