Антонов заявил, что Россия настроена на укрепление стратегического партнерства с Африкой

Посол РФ в США выразил уверенность, что совместными усилиями континент станет одним из лидеров формирующегося многополярного миропорядка

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Африка способна стать одним из лидеров формирующегося многополярного миропорядка, и Россия твердо настроена на укрепление стратегического партнерства со странами континента. Это подчеркнул во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов. Он провел торжественный прием в формате Россия - Африка.

Гала-вечер состоялся в резиденции российского посла, расположенной в центре Вашингтона. Дипломаты смогли в непринужденной обстановке обсудить вопросы, связанные с подготовкой к проведению летом в Санкт-Петербурге второго саммита, а также экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

Открывая встречу, Антонов отметил, что в ней "участвуют представители большинства государств континента". "Рассматриваем нынешнее мероприятие как важный вклад в подготовку ко второму саммиту Россия - Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге и задаст вектор развитию отношений наших стран на ближайшие годы", - сказал посол. Как он заверил, "сотрудничество России и государств Африки самоценно и не направлено против кого-либо". "Твердо настроены выстраивать с африканскими друзьями стратегическое партнерство, совместно работать над укреплением справедливых и равноправных межгосударственных отношений, совершенствовать механизмы взаимовыгодных экономических связей. <...> Убеждены, что совместными усилиями континент станет одним из лидеров формирующегося многополярного миропорядка. Будем и далее противостоять навязываемой извне неоколониальной идеологии", - отметил Антонов.

В сложных геополитических условиях

Как констатировал дипломат, организация встречи лидеров в Санкт-Петербурге "идет в сложных геополитических условиях на фоне изменений в глобальной политике и экономике". "Некоторые западные страны мечтают остановить наметившиеся сдвиги к более справедливому устройству. Защищают ущербную концепцию миропорядка, основанного на ими же придуманных правилах. Оказывают беспардонное политико-дипломатическое давление, в том числе на африканские столицы", - заявил Антонов. "Мы, - продолжил он, - самым серьезным образом готовимся к саммиту и будем рады видеть на нем лидеров всех государств, а также руководителей региональных организаций, исключений не делаем".

По словам посла, "ключевая идея мероприятия - помощь в укреплении суверенитета стран континента", повышении их роли в мировых делах. "Президент [РФ] Владимир Путин открыт к двусторонним контактам и переговорам со всеми партнерами на полях предстоящего мероприятия", - подчеркнул он.

Курс - на всемерную поддержку Африки

Как указал российский дипломат, "народы Африки заслужили достойного и равноправного отношения". "В свое время Советский Союз оказывал значительное содействие в борьбе против колониализма, расизма и апартеида. Помог странам [региона] обрести и защитить независимость. Россия продолжает следовать линии на всемерную поддержку африканских государств", - отметил он.

"Мы - сторонники расширения представленности африканских государств на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН и Группе двадцати. Одновременно настроены на укрепление социально-экономического потенциала Африки. Помимо расширения торговых связей, уделяем особое внимание вопросу передачи передовых технологий. Добросовестно исполняем свои обязательства по поставкам продуктов питания, удобрений, топлива и другой критически важной продукции", - подтвердил Антонов.

Кроме того, напомнил он, Россия намерена вдвое увеличить количество стипендий для студентов из Африки, открыть филиалы высших учебных заведений и школы в государствах континента.

"Продолжаем военное и военно-техническое взаимодействие, включая поставки российских вооружений и военной техники африканским партнерам, подготовку соответствующего персонала", - добавил Антонов.

На прием пришли десятки послов и старших дипломатов африканских государств из числа аккредитованных в Вашингтоне.

В связи с мероприятием в резиденции была развернута фотовыставка, посвященная вкладу Москвы в борьбу африканских стран за независимость.

Второй саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия - Африка пройдут 26-29 июля в Санкт-Петербурге. В первый раз это мероприятие состоялось 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".