24 мая, 02:02
Военная операция на Украине

Песков заявил, что предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет

Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь президента России напомнил, что на Украине "какие-либо переговоры с РФ запрещены"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине преждевременно, предпосылок для этого пока нет, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у нее свой вариант подобного плана, пресс-секретарь сказал: "Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно". "Специальная военная операция продолжается", - добавил он.

На просьбу уточнить, готовы ли в Кремле к переговорам с кем-либо из представителей нынешней киевской власти, Песков сказал: "Вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены [на Украине]".

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре прошлого года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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