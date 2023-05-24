24 мая, 02:58
Визит Мишустина в Китай

Премьер Госсовета КНР встретил Мишустина в Доме народных собраний в Пекине

Екатерина Коростовцева/ ТАСС
Церемония торжественной встречи премьер-министра России Михаила Мишустина премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине
© Екатерина Коростовцева/ ТАСС

На церемонии присутствовали делегации обеих стран

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Церемония официальной встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина премьером Государственного совета КНР Ли Цяном состоялась в среду у Дома народных собраний (ДНС) в центре Пекина. На улицах и проспектах, ведущих к ДНС, по случаю визита вывешены российские флаги.

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Ли Цян встретил Мишустина на площади перед Восточным входом, на которой был выстроен почетный караул. На церемонии присутствовали делегации стран, премьеры представили их друг другу. После этого оркестр исполнил гимны РФ и КНР. Мишустин и Ли Цян по красной ковровой дорожке прошли в парадное фойе на церемонию совместного фотографирования.

Дом народных собраний расположен на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь. В этом здании проводят встречи с руководством иностранных государств. Кроме того, здесь проходят сессии Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высшего консультативного органа).

Рабочая программа Мишустина в среду начнется с двусторонних переговоров в расширенном составе с участием делегаций. Как сообщалось ранее, на переговорах будет обсуждаться наращивание торгово-экономических связей, особое внимание планируется уделить промышленности, энергетике, транспортной отрасли, сельскому хозяйству. По итогам состоится подписание совместных документов.

После этого премьер-министр России возложит венок к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь и посетит университет Цинхуа.

В завершение рабочей программы Мишустин отправится снова в Дом народных собраний, где у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитайЛи ЦянВизит Мишустина в Китай
© Информационное агентство ТАСС
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