Премьер Госсовета КНР встретил Мишустина в Доме народных собраний в Пекине

На церемонии присутствовали делегации обеих стран

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Церемония официальной встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина премьером Государственного совета КНР Ли Цяном состоялась в среду у Дома народных собраний (ДНС) в центре Пекина. На улицах и проспектах, ведущих к ДНС, по случаю визита вывешены российские флаги.

Ли Цян встретил Мишустина на площади перед Восточным входом, на которой был выстроен почетный караул. На церемонии присутствовали делегации стран, премьеры представили их друг другу. После этого оркестр исполнил гимны РФ и КНР. Мишустин и Ли Цян по красной ковровой дорожке прошли в парадное фойе на церемонию совместного фотографирования.

Дом народных собраний расположен на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь. В этом здании проводят встречи с руководством иностранных государств. Кроме того, здесь проходят сессии Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высшего консультативного органа).

Рабочая программа Мишустина в среду начнется с двусторонних переговоров в расширенном составе с участием делегаций. Как сообщалось ранее, на переговорах будет обсуждаться наращивание торгово-экономических связей, особое внимание планируется уделить промышленности, энергетике, транспортной отрасли, сельскому хозяйству. По итогам состоится подписание совместных документов.

После этого премьер-министр России возложит венок к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь и посетит университет Цинхуа.

В завершение рабочей программы Мишустин отправится снова в Дом народных собраний, где у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.