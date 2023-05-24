Мишустин сообщил о работе КНР и РФ над выполнением договоренностей президентов обеих стран

Премьер-министр отметил, что отношения России и Китая "находятся на беспрецедентно высоком уровне"

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Правительства России и Китая уже скоординировано работают над выполнением договоренностей, достигнутых в ходе визита в марте в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

В среду в Доме народных собраний в Пекине Мишустин проводит переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР решения определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях. По линии правительств России и Китая развернута скоординированная работа по выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Мишустин в ходе переговоров с Ли Цяном в расширенном составе, в которых принимают участие члены российского правительства, госкорпораций, финансовых организаций.

Премьер РФ подчеркнул, что сегодня отношения России и Китая "находятся на беспрецедентно высоком уровне, характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением совместно отвечать на новые вызовы, которые связаны с усиливающейся турбулентностью на международной арене и незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада".

"Как говорят наши китайские друзья: "Единство позволяет сдвинуть горы", - отметил Мишустин.

Он передал Ли Цяну самые теплые пожелания от президента РФ и вспомнил свой недавний телефонный разговор с главой Госсовета КНР, в ходе которого "подробно обсуждались все вопросы двусторонней повестки". "Я также почувствовал тепло и энергию от вас", - заметил Мишустин.