Песков сообщил об очном выступлении Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на мероприятии запланирована дискуссия

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по традиции примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, он будет присутствовать очно, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, готовится выступление", - подтвердил он, отвечая на соответствующие вопросы.

Как и всегда, часть пленарной сессии пройдет в формате дискуссии - глава российского государства также присоединится к ней. "Да, дискуссия готовится на пленарной панели", - пояснил Песков.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ - пройдет 14-17 июня. В этом году, как ранее говорил Путин, одной из ключевых на форуме станет тема рынка труда.