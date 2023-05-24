24 мая, 03:55,
обновлено 24 мая, 04:02
Военная операция на Украине

Песков заявил, что Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия будет добиваться достижения поставленных целей или посредством СВО, или "иными доступными средствами"

МОСКВА, 24 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Россия разделяет позицию о том, что украинский конфликт не должен быть заморожен. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Россия солидарна", - ответил представитель Кремля на вопрос, солидарна ли РФ с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине.

"Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли в принципе Россия возможность замораживания конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что проведение мирных переговоров о ситуации вокруг Украины не должно ставить цель заморозить конфликт. Аналогичную позицию высказывали представители и других стран Запада. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 22 мая назвал в корне неправильными любые мирные планы, которые не предусматривают возврат Киеву потерянных им территорий и приведут лишь к замораживанию конфликта на Украине. В Киеве также заявляли, что мирные инициативы не должны предусматривать заморозку конфликта. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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