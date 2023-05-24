24 мая, 05:03
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили, что ВСУ обустраивают новые позиции на краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что в пункты временной дислокации противника прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами

ЛУГАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины занимаются обустройством новых позиций и укреплением уже имеющихся на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На краснолиманском направлении противник укрепляет позиции. На второй и третьей линиях обороны украинских позиций отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений", - сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

Марочко отметил, что в пункты временной дислокации противника прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 мая сообщил, что российские силы нанесли поражение подразделениям украинских войск на краснолиманском направлении, неприятель потерял более 65 военнослужащих. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация