В ЛНР сообщили, что ВСУ обустраивают новые позиции на краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что в пункты временной дислокации противника прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами

ЛУГАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины занимаются обустройством новых позиций и укреплением уже имеющихся на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На краснолиманском направлении противник укрепляет позиции. На второй и третьей линиях обороны украинских позиций отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений", - сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

Марочко отметил, что в пункты временной дислокации противника прибывают инженерная техника и автомобили со стройматериалами.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 мая сообщил, что российские силы нанесли поражение подразделениям украинских войск на краснолиманском направлении, неприятель потерял более 65 военнослужащих.