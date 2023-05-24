Марочко: англоязычные военные прибыли в пункт управления ВСУ на купянском направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке отметил, что они не имели знаков различия и общались только со старшим офицерским составом украинских войск

ЛУГАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Российская разведка зафиксировала появление англоязычных военных без знаков различия в одном из пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На одном из защищенных пунктов управления войсками, расположенном в районе населенного пункта Купянск, отмечено прибытие англоговорящей делегации в форменной одежде (мультикам), но без знаков различия и шевронов. Группу сопровождала хорошо экипированная охрана, предположительно из СБУ (Служба безопасности Украины - прим. ТАСС)", - сказал он.

Марочко отметил, что военные общались только со старшим офицерским составом украинских войск, а дежурную оперативную группу, несущую суточную службу, на время встречи попросили удалиться.