Мишустин возложил цветы к Памятнику народным героям в Пекине

Российский премьер находится в Китае с двухдневным визитом

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду возложил цветы к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Российский премьер находится с двухдневным визитом в Китае. Ранее в Пекине он уже встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и принял участие в российско-китайских переговорах. Позже Мишустин проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Памятник народным героям в Пекине построен в 1952-1958 годах в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX вв. Расположен на южной стороне площади Тяньаньмэнь. Высота обелиска - почти 38 м, памятник состоит из 17 тыс. мраморных и гранитных блоков. На пьедестале находятся восемь барельефов из белого мрамора, на которых изображены сцены революционной борьбы китайского народа с Первой опиумной войны до основания КНР в 1949 году. На передней стороне монумента высечена рукописная цитата Мао Цзэдуна: "Вечная слава народным героям!".